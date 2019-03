später lesen Nach Großbrand in Homburg weiter Nachlöscharbeiten Teilen

Auch drei Tage nach dem Großbrand auf einem Firmengelände machen weiterhin Glutnester in einer Halle der Feuerwehr zu schaffen. „In den dort gelagerten großen Mengen an Kunststoff brennt es quasi unten drunter und innen drin weiter“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag in Homburg. dpa