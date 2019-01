Nach Großbrand in Worms forschen Behörden nach der Ursache

Nach einem Großbrand in der Innenstadt von Worms forschen die Behörden nach der Ursache für das Feuer. Die Polizei suche derzeit nach möglichen Zeugen und wolle auch Anwohner befragen und Videoaufzeichnungen auswerten, sagte ein Behördensprecher am Montag. dpa

Offen sei, ob und wann Experten den Brandort betreten könnten. „Statiker müssen prüfen, ob Einsturzgefahr besteht. Das kann sich ziehen. Bis dahin ist keine Suche vor Ort möglich.“

Rund 100 Feuerwehrleute hatten in der Nacht zum Sonntag stundenlang gegen die Flammen gekämpft. Erst am frühen Morgen war es gelungen, das Feuer im ehemaligen Einkaufszentrum „Nibelungencenter“ zu löschen. Die Behörden wollten Brandstiftung nicht ausschließen.

Dazu sagte der Polizeisprecher am Montag, auch andere Ursachen seien grundsätzlich denkbar. So gebe es Hinweise, dass Stromleitungen in dem leerstehenden Gebäude noch unter Spannung standen und in dem Bereich möglicherweise Fahrzeuge geparkt waren.

Feuerwehr Worms