Zwei Tage nach dem Großbrand auf einem Firmengelände in Homburg ist die Ursache des Feuers weiterhin ungeklärt. Die Feuerwehr habe den Brandort noch nicht freigegeben, da immer wieder Glutnester aufflammten, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken am Donnerstag. dpa