Nach einem Handgemenge zwischen Asylbewerbern und Sicherheitspersonal in der Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer sind mehrere Beteiligte in andere Unterkünfte des Landes verlegt worden. Betroffen seien zehn Männer und fünf Frauen, nicht alle würden aber wegen des Zwischenfalls verlegt, sagte ein Sprecher der Polizei in Speyer am Mittwoch. dpa