Nach Handgemenge in Erstaufnahme: 18 Flüchtlinge verlegt

Nach einem Handgemenge zwischen Asylbewerbern und Sicherheitskräften in der Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer sind mehrere Beteiligte in andere Unterkünfte des Landes verlegt worden. Betroffen seien zehn Männer und vier Frauen aus Somalia sowie vier Männer aus Algerien, teilte das Integrationsministerium in Mainz am Mittwoch mit. dpa