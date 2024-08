Hotelabriss geht weiter Nach Hotel-Einsturz dauern Abrissarbeiten an

Zehn Tage nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel gehen die Abrissarbeiten vor Ort noch weiter. „Es ist nicht abzusehen, wann sie enden“, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Freitag. Kommende Woche sollten die Arbeiten zunächst noch andauern. Man sei nun „bei den Strukturen, wo wir Betondecken und Mauerwerk haben“. Das sei zeitaufwendig, sagte er.