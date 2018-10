später lesen Nach ICE-Brand: Zugteile werden in ICE-Werken untersucht FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Nach dem Brand eines ICE-Fernzugs auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln beginnen die Untersuchungen zur Brandursache in zwei ICE-Werken der Deutschen Bahn. „Der vordere Zugteil wird im ICE-Werk in Frankfurt-Griesheim untersucht, der hintere vom Brand direkt betroffene Zugteil wird nach Krefeld gebracht“, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) am Montagmorgen. dpa