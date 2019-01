später lesen Nach Jahren auf der Flucht: Betrüger festgenommen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Nach mehreren Jahren auf der Flucht ist ein gesuchter Betrüger in Saarbrücken festgenommen worden. Der 45-Jährige sei von der Generalstaatsanwaltschaft in Luxemburg per Haftbefehl gesucht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa