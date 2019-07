Nach jüngster Gewinnwarnung: BASF legt Halbjahreszahlen vor

Ludwigshafen Es sind wohl keine glänzenden Nachrichten, die der Chemiekonzern BASF an diesem Donnerstag (25. Juli) mit seiner Halbjahresbilanz vorlegt. Erheblich langsamer gewachsen als erwartet sei die Industrieproduktion im 1. Halbjahr, teilte das Unternehmen bereits vorab mit.

Am angekündigten Sparprogramm will der Konzern festhalten. So sollen bis Ende 2021 weltweit 6000 Stellen wegfallen - das sind knapp fünf Prozent der 122 000 Arbeitsplätze, die BASF Ende 2018 ausgewiesen hatte. Ungefähr die Hälfte soll in Deutschland eingespart werden, der überwiegende Teil am Heimatstandort Ludwigshafen, sagte ein Sprecher.