Nach Klagewelle der Krankenkassen: Runder Tisch im November

FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold

Nach der Klagewelle der Krankenkassen gegen Krankenhäuser werden nun Ende November die Beteiligten das weitere Vorgehen besprechen. Es gebe am 29. November einen runden Tisch, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit. dpa