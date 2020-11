Nach knapp 40 Jahren wird Mord an 19-Jährigem aufgerollt

Trier Fast 40 Jahre nach dem Mord an einem 19-Jährigen in der Eifel wird der Fall in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases“ neu aufgerollt. Von der Ausstrahlung an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) erhofft sich die Trierer Kriminalpolizei neue Hinweise auf das bislang ungeklärte Verbrechen: Ein Zeuge hatte die verbrannte Leiche des Gerolsteiners Ulrich Oehms am 19. Februar 1982 in einer Lavagrube bei Pelm (Kreis Vulkaneifel) gefunden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann an einem anderen Ort getötet wurde und seine Leiche in die Lavagrube transportiert und dann angezündet worden ist. Hoffnungen setzt die Polizei unter anderem auf die Veröffentlichung eines Phantombildes. Es zeigt einen um die 20 Jahre alten Mann, der mit dem Getöteten zuvor in Gerolstein gesehen wurde. Die Rolle dieser Person sei unklar, sie könnte ein wichtiger Zeuge sein, hieß es.