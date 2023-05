Bundesliga Nach Kommentar über Blut im Urin: Hasebe auf Eintracht-Bank

Glasner hatte vor einer Woche sein Team mit einer emotionalen Wutrede verteidigt und unter anderem gesagt: „Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder.“ Am Samstag beginnt Tuta anstelle des Routiniers.