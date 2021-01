Pandemie : Nach Kritik an überlasteten Leitungen: Land weitet Anrufzeiten für Impf-Terminvergabe aus

Mainz/Trier Mehrere Leser haben sich bei unserer Zeitung beschwert, weil die Hotline besetzt ist und sie vergeblich auf Termine warten. Die Landesregierung reagiert nun und berichtet, wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz schon gegen das Virus geimpft wurden.

Die Landesregierung reagiert nun auf Kritik überlasteter Leitungen und weitet Anrufzeiten aus. Die Hotline 0800 575 8100 soll ab Donnerstag (7. Januar) von Montag bis Freitag von 7 bis 23 Uhr erreichbar sein, an den Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Anfragen würden verschlankt, also weniger Details abgefragt, um mehr Termine vereinbaren zu können. Man schließe auch nicht aus, die Hotline mit weiterem Personal zu verstärken, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz. Man appelliere an die Bürger, die Bandbreite der Zeiten auszuschöpfen und Termine auch über die zentrale Internetseite http://www.impftermin.rlp.de zu vereinbaren. Gerade Kinder von Hochrisikogruppen - Menschen über 80 Jahre - nutzten das Angebot rege. Wer sich über die Plattform registriert habe, bekomme bis Ende der Woche die Impftermine, so die Gesundheitsministerin.

Die lobte den Ansturm zugleich als „gutes Zeichen“. Bis Mittwoch, 12 Uhr, vermeldete das Land 72.500 Terminvergaben und 32.500 Registrierungen, bei denen die Betroffenen nur noch die Mail bestätigen müssten. 12 752 Menschen haben bislang in Rheinland-Pfalz eine Erstimpfung bekommen, sagte Bätzing-Lichtenthäler - darunter 5121 Bewohner von Altenheimen, 5011 Mitarbeiter in den Senioreneinrichtungen und 2620 Mitarbeiter von Krankenhäusern. Um sich gegen das Virus zu schützen, braucht ein Mensch zwei Impfdosen, die er binnen von etwa zwei Wochen bekommt. Ziel sei, in Corona-Schwerpunktkrankenhäusern wie in Trier bis Ende der kommenden Woche das Personal durchzuimpfen. In den nächsten Tagen sollen auch in kleineren Kliniken die Impfungen starten. Am 7. Januar legen - laut Land - alle 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz los.