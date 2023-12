Sport Nach Kritik: Leichtathletik-Verband prüft Doppelstart-Regel

Der Deutsche Leichtathletik-Verband wird nach der Kritik am Verbot von Doppelstarts bei den nationalen Hallen-Meisterschaften am 17./18. Februar in Leipzig diese Regel überprüfen. „Aufgrund der aktuellen Diskussion um dieses Thema werden wir zeitnah in Absprache mit Jörg Bügner, Vorstand Leistungssport, über den weiteren Umgang mit dieser Regelung entscheiden“, hieß es in einer Mitteilung des DLV am Freitag.