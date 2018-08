später lesen Nach kühlerem Mittwoch wird es wieder heiß FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Nachdem viele Wolken und Niederschläge am Mittwoch für überwiegend kühlere Temperaturen in großen Teilen von Rheinland-Pfalz gesorgt hatte, nimmt die Hitzewelle am Donnerstag neuen Anlauf. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarteten wieder trockene Hitze und Temperaturen von über 35 Grad, auch mit Blick auf das Wochenende. dpa