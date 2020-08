Asyl : Nach kurzer Pause kommen wieder mehr Flüchtlinge

Ein Gebäude der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier. Links die Zugangskontrolle. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Bisher hat es in den vier Unterkünften in Rheinland-Pfalz trotz großer Enge keine Infektion mit dem Coronavirus gegeben.

Wegen der Corona-Pandemie sind in Rheinland-Pfalz deutlich weniger Flüchtlinge angekommen als üblich. Wurden im Januar noch 615 Menschen registriert, so waren es im April und Mai jeweils nur 130.

Auch die Zahl der Abschiebungen ist coronabedingt stark gesunken. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 705 Menschen zwangsweise in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt, 2020 waren es nur 209.

Obwohl die Menschen in den vier Aufnahmehäusern in Trier, Hermeskeil, Kusel und Speyer relativ nah beisammen leben, wurde bisher keine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus festgestellt. Man habe frühzeitig zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, teilt das Haus von Ministerin Anne Spiegel (Grüne) mit. Wer neu ankommt oder krank ist, wird bis zu zwei Wochen lang separiert untergebracht. Seit dieser Woche sind für Neuankömmlinge zudem zwei Corona-Tests verpflichtend – einer am Anfang und einer nach fünf bis sieben Tagen.