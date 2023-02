Prozess : „Bin ich froh, dass er mich nicht erschossen hat“: Polizistenmörder Andreas S. wieder vor Gericht

Foto: dpa/Uwe Anspach

Neunkirchen Vor einem Jahr hat Andreas S. bei Kusel zwei junge Polizisten erschossen. Im November hat ihn ein Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Ab Dienstag wird er wieder vor Gericht stehen. Diesmal in Neunkirchen.

Andreas S. steht erneut vor Gericht. Der im November in erster Instanz verurteilte Mörder eines 29-jährigen Polizeioberkommissars und einer 24-jährigen Polizeianwärterin muss sich ab Dienstag vor dem Schöffengericht des Neunkircher Amtsgerichtes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zuletzt in Spiesen wohnhaften Bäckermeister und Wildhändler Jagdwilderei vor, dazu versuchte gefährliche Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr – und falsche Verdächtigung.

All das lässt sich der heute 39-Jährige laut Staatsanwaltschaft - und zumindest einem Zeugen - bereits am 7. September 2017 zu Schulden kommen. Zu einer Zeit, in der Andreas S. noch Jagdschein und Pirschbezirke besitzt. Wilderei ist damals laut Staatsanwaltschaft Teil seines Broterwerbs. Angeblich beobachtet ihn ein Zeuge an diesem 7. September dabei.

„Plötzlich ist ein Schuss gefallen“

„Ich wollte ein paar Füchse schießen“, erinnerte sich der Zeuge bereits im vergangenen Frühjahr im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung an diesen 7. September im Jahre 2017. Dazu ist er in der Nähe des Hundedressurplatzes in Spiesen-Elversberg unterwegs. „Gegen 22 Uhr ist es dunkel geworden, ich war kurz davor abzubauen, da habe ich ein weißes Auto gesehen. Plötzlich ist ein Schuss gefallen“, erklärte er. Da bereits zuvor des öfteren der Verdacht aufgekommen sei, dass dort jemand unterwegs sei und wildere, „habe ich mein Gewehr geholt, bin in Richtung Weg, Richtung Auto gelaufen. Als ich ankam, ist er losgefahren. Da hatte ich meine Kopflampe angemacht, habe mich in die Fahrspur gestellt. Der Fahrer hat aber nicht langsam gemacht, sondern hat Gas gegeben. Da bin ich zur Seite gesprungen, habe mit der Kopflampe ins Auto geleuchtet und habe Andreas S. gesehen. Die Scheibe war unten, er war für mich sehr gut zu erkennen“, berichtet er.

Woher er S. kannte? „Unter Jägern kennt man sich, außerdem hat er bei mir in der Straße gewohnt. Ich kannte sein Auto, habe das Nummernschild erkannt, konnte der Polizei sogar seine Jacke beschreiben. Er war es definitiv.“ Der Zeuge berichtet sofort seinem Jagdherrn per Telefon von dem Vorfall, dieser kommt mit zwei Hunden vorbei. „Wir haben die Wiese abgesucht und haben ein Reh gefunden – mit Kopfschuss erlegt.“ Kopfschuss bei der Jagd auf Tiere ist die Spezialität von Andreas S. Das hat er auch im Mord-Prozess in Kaiserslautern ausgesagt.

Andreas S. auf Jagd mit Militärtechnik?

Der Schütze in Spiesen verwendet offenbar Militärtechnik – Nachtsicht- und Nachtzieltechnik – oder ein Wärmebildgerät auf der Waffe. „Sonst triffst du im Dunkeln nicht so genau“, erklärt der Zeuge. Die Nachtjagd auf Rehwild ist nicht erlaubt, die Nachtsichtgeräte zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Der Jagdherr erstattet Anzeige bei der Polizei - mit einem Hauptzeugen. Den Andreas S. daraufhin wegen Verleumdung anzeigt. Die Staatsanwaltschaft habe zwar ermittelt, habe das Verfahren eingestellt, „weil S. Zeugen gebracht hatte, die für ihn ausgesagt hatten, dass er nicht zu besagtem Zeitpunkt dort gewesen sein konnte. Was soll ich oder die Staatsanwaltschaft da noch sagen?“, fragt der Zeuge damals. Und bleibt bei seiner Aussage: „Er war es. Im Nachhinein bin ich froh, dass er mich nicht erschossen hat.“

Inzwischen glaubt ihm auch die Staatsanwaltschaft. Im September 2022 nimmt sie das Verfahren wieder auf - und erhebt Anklage gegen den 39-Jährigen. Auch, weil während des Mordprozesses in Kaiserslautern einer der beiden Entlastungszeugen von damals, seine Aussage von zurücknimmt.

Das Landgericht in Kaiserslautern hat Andreas S. wegen Mordes an den saarländischen Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei ihrem Urteil am 30 November stellen sie die besondere Schwere der Schuld fest. Laut Gericht will S. mit der Tat bei Kusel am 31. Januar 2022 seine gewerbsmäßige Jagdwilderei verdecken. Anfang Dezember hat die Verteidigung von S. Revision gegen das Urteil eingelegt. Wann der Bundesgerichtshof über eine Wiederaufnahme des Verfahrens entscheidet, steht noch nicht fest.