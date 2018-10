später lesen Nach langem Sommer sind viele Wanzen unterwegs FOTO: Jochen Lübke FOTO: Jochen Lübke Teilen

In diesem Jahr gibt es Experten zufolge auch in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Wanzen als in vergangenen Jahren. Gründe sind der lange und warme Sommer sowie zahlreiche Früchte, die den Sechsbeinern als Nahrung dienen. dpa