Nach Leichenfund in Lahnstein: Tatverdächtiger festgenommen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archivbild.

Lahnstein Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Lahnstein hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 46-jährige Deutsche habe sich bislang nicht zu dem Vorwurf geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft in Koblenz am Freitag mit.

Von dpa

Sie ermittelt gegen den aus Lahnstein stammenden Mann wegen des Verdachts des Totschlags. Er soll einen 67-Jährigen am Mittwochnachmittag getötet haben, indem er „wiederholt mit Gewalt auf den Körper und den Kopf des Opfers eingewirkt haben“ soll, wie es in der Mitteilung heißt.