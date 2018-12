später lesen Nach Messerattacke Anklage wegen versuchten Totschlags Teilen

Nach einer Messerattacke mitten in Saarbrücken hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen versuchten Totschlags angeklagt. Dem 28-jährigen Syrer werde vorgeworfen, einem 23 Jahre alten Landsmann jeweils einmal in die rechte Flanke und in den Oberbauch gestochen zu haben, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. dpa