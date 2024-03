Kriminalität Nach mutmaßlichem Doppelmord werten Ermittler Spuren aus

Am 7. März hatte ein Passant die Leiche der jungen Mutter am Rheinufer bei Hockenheim entdeckt. Am 19. März fanden Polizeitaucher die Leiche der 51 Jahre alten Großmutter des Säuglings in einem Anglersee bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe). Beide Frauen starben nach dem Obduktionsergebnis durch äußere Gewalteinwirkung.