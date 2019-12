Nach Nebel und Wolken am Dienstag folgen zwei heitere Tage

Wasserdampf steigt im Gegenlicht des Sonnenaufgangs auf. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild.

Offenbach Der Dienstag startet an Rhein, Mosel und Saar oft neblig und trüb. Am Vormittag könne es dazu im Norden etwas Sprühregen geben, der im Bergland gefriere oder gleich als Schnee herunterkomme, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach.

Im Tagesverlauf bleibe es dann überall trocken und die Wolkendecke könne aufreißen. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sechs Grad.