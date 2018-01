später lesen Nach Notfall: Darmstadt - Kaiserslautern am 21. Februar FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Das Zweitliga-Spiel zwischen Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern, das wegen eines medizinischen Notfalls bei FCK-Trainer Jeff Strasser zur Pause abgebrochen wurde, wird am 21. Februar wiederholt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag in Frankfurt/Main mit. Die Partie am Böllenfalltor beginnt um 18.30 Uhr (Sky). Strasser war am vergangenen Mittwoch nach der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht worden. dpa