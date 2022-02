Wetter : Ylenia geht, Zeynep naht - Warum der Sturm am Freitag heftiger ausfallen könnte

Wiesbaden/Trier Noch hält Orkan Ylenia vor allem im Norden und Osten die Menschen in Atem - da braut sich für Freitag bereits ein neuer Sturm zusammen. TV-Meteorologe Dominik Jung warnt, dass Zeynep heftiger ausfallen könnte als Ylenia.

Vor allem im Norden und Osten Deutschlands hat Orkan Ylenia in der Nacht und am Morgen seine Spuren hinterlassen. In Angermünde in Brandenburg wurden Orkanböen mit bis zu 125 km/h gemessen. Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr in vielen Teilen Deutschlands eingestellt.