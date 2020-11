Staatsanwaltschaft : Nach Razzia im Juli - Ermittlungen am Flughafen Hahn dauern bis 2021

Hahn Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz am Hunsrück-Flughafen Hahn ziehen sich ins nächste Jahr.

Sie nähmen noch „einige Zeit in Anspruch“, teilt die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mit. „Bis in das Jahr 2021 werden die Ermittlungen also in jedem Fall reichen.“ Nach einer Razzia im Juli 2020 bei „sechs am Flughafen Hahn tätigen Gesellschaften“ hatte die Staatsanwaltschaft begonnen, in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Trier gegen drei „Verantwortliche“ zu ermitteln. Das Schweigen zu Details erklären die Strafverfolger mit Hinweis auf das Steuergeheimnis und „um den Ermittlungszweck nicht zu beeinträchtigen“.