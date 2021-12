Nach Razzien elf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Mannheim Bei einer Drogenrazzia in den drei Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz hat die Polizei zwölf Tatverdächtige festgenommen. Mittlerweile befinden sich elf der Männer in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft im rheinland-pfälzischen Frankenthal mitteilte.

Demnach waren am Einsatz insgesamt 700 Kräfte beteiligt. Auf baden-württembergischer Seite wurden Wohn- und Geschäftsräume in Mannheim, Brühl und Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) durchsucht, hieß es am Mittwoch. Zudem rückten Beamte in den benachbarten Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen an.