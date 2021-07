Nach Razzien: Seehofer verbietet „Bandidos West Central“

Berlin/Mainz Die Aufnäher auf den Westen der Rocker sind kein modisches Beiwerk. Im Bundesinnenministerium heißt es: Wer besonders viele verschiedene dieser „Patches“ auf seiner Kutte trägt, hat wohl auch besonders viele Straftaten verübt.

Die vor allem im Westen Deutschlands aktive Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ ist ab sofort verboten und aufgelöst. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) veröffentlichte die Verbotsverfügung am Montag in Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) und seinen Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Von dem Verbot seien etwa 650 Rocker in Deutschland betroffen, sagte Lewentz in Mainz. „Wer Parallelgesellschaften und rechtsfreie Räume schaffen will, muss mit der ganzen Härte des Rechtsstaats rechnen“, betonte der SPD-Politiker. „Den kriminellen Strukturen der Rocker stemmen wir uns deutlich entgegen.“ Trotz seiner erklärten Selbstauflösung habe der Verein weiterhin existiert.