Marodes Kernkraftwerk Nach Rostschäden: Reaktor in Cattenom wieder am Netz

Cattenom · Der dritte Reaktorblock im Kernkraftwerk Cattenom ist seit Dienstag wieder am Netz. Seit März vergangenen Jahres war er wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet. Während der Arbeiten wurden, wie auch in anderen Meilern in Frankreich Rostschäden an Rohren im Kühlsystem festgestellt.

18.04.2023, 19:26 Uhr

Foto: dpa/Christophe Karaba

Von Bernd Wientjes