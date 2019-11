Nach Schlägerei: Verletzte treffen sich in Kliniken erneut

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen Nach einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in der Ludwigshafener Innenstadt sind die Verletzten anschließend in zwei Krankenhäusern erneut aufeinander getroffen. Hier gingen sie nochmals mit Tritten und Schlägen aufeinander los, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zu der Schlägerei sei es ersten Ermittlungen zufolge gekommen, als mehrere Männer in der Nacht aus einem Auto ausgestiegen und auf die andere Gruppe losgegangen seien. Danach seien sie wieder eingestiegen und davongefahren.