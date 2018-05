Nach schwerem Unfall: Sperrung auf A620 bei Saarlouis dauert an

Berufspendler rund um Saarlouis brauchen am Freitagmorgen starke Nerven: Wegen eines schweren Unfalls ist die Autobahn 620 zwischen Saarlouis Lisdorf und Saarlouis Mitte am Morgen gesperrt worden. Ein Lastwagen war gegen 6.30 Uhr durch die Mittelleitplanke gebrochen, wie die Polizei mitteilte. dpa

Die Autobahn 620 bleibt wegen eines schweren Unfalls bei Saarlouis auch am Freitagvormittag in Richtung Saarbrücken gesperrt. In Fahrtrichtung Luxemburg hingegen fließe der Verkehr seit etwa 8.00 Uhr wieder, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Lastwagen war gegen 6.30 Uhr zwischen Saarlouis Lisdorf und Saarlouis Mitte durch die Mittelleitplanke gebrochen. „Der Lkw hat sich entgegen der Fahrtrichtung an der Lärmschutzwand verkeilt“, sagte der Sprecher. Erst müsse er mit schwerem Gerät geborgen werden, bevor mit den Reinigungsarbeiten begonnen werden könne.

Ursache des Unfalls sei höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt, fügte der Sprecher hinzu. Wann die Sperrung aufgehoben werde, sei daher noch nicht abzusehen.

Der Fahrer des Lkw war bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Mittlerweile konnte er befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.