Nach Sicherheitslandung Ersatzmaschine auf Weiterflug

Nach der Sicherheitslandung eines Flugzeugs auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn haben die Passagiere ihre Reise in Richtung Kroatien fortsetzen können. Eine Ersatzmaschine sei um kurz vor 11 Uhr gestartet, teilte der Flughafen am Samstag mit. dpa

Am Freitagabend war eine Ryanair-Maschine auf dem Flug von Dublin zum kroatischen Küstenort Zadar wegen Druckabfalls in der Kabine außerplanmäßig im Hunsrück gelandet. Nach Polizeiangaben mussten 33 Passagiere ins Krankenhaus, sie klagten demnach über Kopf- und Ohrenschmerzen und litten an Übelkeit. Der Flughafen erklärte, keiner der Passagiere sei stationär aufgenommen worden. Zur Unterbringung in der Nacht habe ein Bereich in einem Terminal zur Verfügung gestanden.