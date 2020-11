Umweltministerin : Nach Skandal um Mitarbeiterbeförderung bei Grünen: CDU fordert Rauswurf von Ulrike Höfken

Foto: dpa/Andreas Arnold

Das grüne Haus hat offenbar in 160 Fällen gegen geltendes Recht verstoßen. Die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag spricht von "Günstlingswirtschaft" und fordert nicht nur von der Ministerin aus der Eifel Konsequenzen. Selbst Naturschutzverbände rücken von Höfken ab.

Die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aufgefordert, die grüne Umweltministerin Ulrike Höfken und ihren Staatssekretär Thomas Griese umgehend zu entlassen. Die Union kritisierte "Günstlingswirtschaft" und "Gutdünken" in dem grün geführten Ministerium, das bei 160 Beförderungen gegen offensichtlich geltendes Recht verstoßen hat. Es fehlte an Ausschreibungen und Beurteilungen für Bewerber.

"Es haben sich Abgründe aufgetan. Eine solch vehemente eklatante Form von Rechtsverstößen ist mir in den 20 Jahren noch nicht vorgekommen, seit ich im Landtag sitze", sagte Fraktionschef Christian Baldauf, der die CDU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 führt. Der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Martin warf Höfken "Demokratiegefährdung" und Schönreden" vor, weshalb sich die Union nun an Regierungschefin Dreyer wende. "Frau Höfken ist nicht bereit, aus freien Stücken Konsequenzen zu ziehen. Wer so umgeht mit Verfassung und Recht, der ist als führende Vertreterin unseres Landes nicht mehr hinnehmbar", sagte Martin.

Ihren Ursprung findet die scharfe Kritik in Worten des rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgerichts. Das hatte dem Umweltministerium "Ämterpatronage" unterstellt und krititisiert, Stellen nach "Gutsherrenart" zu besetzen. Das System im grün geführten Haus sei von "Willkür" geprägt, folgerte das Gericht, das seinen Sitz in Koblenz hat.

Auch Naturschutzverbände distanzieren sich von der Eifelerin Höfken. Harry Neumann, Landeschef des Umweltverbandes Naturschutzinitiative (NI), sagte in einer Mitteilung: „Um dem Natur-, Arten- und Umweltschutz nicht noch weiteren Schaden zuzufügen, sollten Ministerin Höfken und ihr Staatssekretär Dr. Griese umgehend zurücktreten. Nur so kann bei allen Akteuren wieder Vertrauen in einen sachorientierten und nachhaltigen Naturschutz hergestellt werden." In einer Zeit des Artensterbens, der Zerstörung von Lebensräumen und Klimaveränderung brauche es im Umweltministerium die besten Fachleute, monierte Neumann. Das Höfken-Haus habe Stellen aber offenkundig nicht nach dem Leistungsprinzip geschaffen.

Auch die AfD im Mainzer Landtag hat bereits den Rücktritt von Höfken gefordert und legte am Freitag nach. "Es ist Zeit, die Schaukelfahrt der Ministerin und ihres Staatssekretärs zu beenden - beide sollen zügig zurücktreten", sagte AfD-Fraktionsvize Joachim Paul.

Für die CDU wären die Grünen wiederum ein möglicher Koalitionspartner, wenn sie nach der Landtagswahl am 14. März 2021 eine Mehrheit haben. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sieht in der scharfen Kritik am grünen Umweltministerium kein Hindernis, künftig zusammenzuarbeiten. "Wenn wir nur rein taktisch vorgehen, den Finger nicht in die Wunde legen und uns wegducken, hätten wir es auch nicht verdient zu regieren. Ich kann den Grünen nur empfehlen, sich von Frau Höfken zu distanzieren. Sie werden sicherlich auch nicht glücklich damit sind, was in dem Haus passiert."