Nach den sonnenreichen Tagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Gewitter und Sturmböen einstellen. Von Südwesten her komme es ab Mittwochnachmittag vermehrt zu Gewittern mit örtlich Hagel und Starkregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. dpa