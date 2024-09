Wettervorhersage Nach sonnigem Herbstsonntag kehrt der Regen zurück

Am Sonntag hatte sich der Herbst nach anfänglichen Nebelschwaden mit Sonne und Temperaturen von bis zu 16 Grad noch einmal von seiner goldenen Seite gezeigt. „Zu Wochenbeginn ist das freundliche Wetter vom Sonntag aber schon wieder Geschichte“, erklärte Nico Bauer von der DWD-Wettervorhersagezentrale. Und: „Auch am Dienstag und Mittwoch gehört der Regenschirm zum treuen Begleiter.“ Stabiles und goldenes Oktoberwetter sei demnach vorerst nicht in Sicht.