Nach sonnigem Wochenende kommt der Regen zurück

Viel Sonne und trockene Tage trotz einiger Wolken - die Wetteraussichten für das Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland sind sommerlich. Vor allem am Samstag könne mit viel Sonnenschein gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. dpa