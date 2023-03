Geld Nach Sprengungen: Banken ändern Öffnungszeiten für Automaten

„Unseres Wissens nach sind wir die Ersten in Rheinland-Pfalz, die ein umfassendes Maßnahmen-Bündel mit temporären Automaten-Öffnungszeiten einführen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank RheinAhrEifel, Sascha Monschauer, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Koblenz. Bis zur Umsetzung weiterer Schutzmaßnahmen blieben diese Geldautomaten nur noch werktags in der Regel von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr zugänglich - nachts und an Wochenenden könne dort kein Geld entnommen werden.