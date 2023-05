Flutkatastrophe Nach Strafanzeige: Trierer ADD-Chef Linnertz erklärt sich zu Vorwürfen

Der Chef der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungdirektion hat die Vorwürfe gegen seine Person zurückgewiesen. Er habe im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe immer wahrheitsgemäß geantwortet, erklärte Thomas Linnertz am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung. „Den Vorwurf einer vorsätzlichen Falschaussage weise ich in aller Entschiedenheit zurück.“ Zum jetzigen Zeitpunkt könne er aus rechtlichen Gründen „keine darüber hinausgehenden Aussagen treffen“, so Linnertz.