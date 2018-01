später lesen Nach Strasser-Ausfall: Moser leitet weiter Training FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern wird nach dem Ausfall von Jeff Strasser zumindest vorerst weiter von Interimscoach Hans Werner Moser trainiert. Der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga bestätigte einen Bericht der „Rheinpfalz“, wonach Moser an diesem Dienstagnachmittag die Übungseinheit auf dem Betzenberg leitet. Der 52-Jährige soll das Team auf die nächste Partie am Sonntag in Braunschweig vorbereiten. Nach wie vor unklar ist, wann und ob Cheftrainer Strasser zurückkehrt. dpa