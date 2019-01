später lesen Nach Streitschlichtung in Silvesternacht zusammengeschlagen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Mehrere Männer haben in der Silvesternacht einen Mann in der pfälzischen Kleinstadt Freinsheim zusammengeschlagen, der einen Streit in ihrer Gruppe schlichten wollte. Der Anwohner sah gegen 3.40 Uhr von seinem Balkon aus die Auseinandersetzung und lief nach Polizeiangaben zusammen mit seiner Frau auf die Straße. dpa