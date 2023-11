Fraktions-Austritt Nach Sturz: Michael Frisch teilt heftig gegen die AfD aus - will aber Mitglied bleiben

Über einen Austritt aus der AfD haben die beiden demnach nicht nachgedacht. „Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben“, dass man die Entwicklung noch stoppen könne, sagte Frisch. Man schmeiße ein Auto, das klappere, ja auch nicht sofort in den Müll. Fraglich ist aber, wie gut das noch passt mit der heutigen AfD und Frisch sowie Schmidt. Die beiden sind bereits seit 2013 dabei. Viele ähnlich tickende Politiker haben die AfD nach Stürzen und einer Radikalisierung in den vergangenen Jahren verlassen. Frisch und Schmidt wollen aber weiter innerhalb der Partei streiten. „Mit diesen Kaderstrukturen kann es nicht weitergehen“, sagten sie am Freitag. Leistung und Kompetenz dürfe nicht hinter die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Netzwerk rücken. „Das widerspricht all dem, was die AfD mal wollte“, sagte Frisch.