Befragung im Ausschuss Regierungs-Brief an den SWR: Staatssekretärin Raab zeigt keine Reue

Drei Tage lang prasselte heftige Kritik auf Heike Raab ein. Von Einschüchterungsversuch über Machtmissbrauch bis zur Rücktrittsforderung war nach Bekanntwerden ihres Beschwerdebriefes an den SWR die Rede. Am Donnerstag nahm die SPD-Staatssekretärin erstmals öffentlich im Medienausschuss des Landtags zu den Vorwürfen Stellung. Raab war sichtlich bemüht, Transparenz herzustellen. Am Ende von knapp anderthalb Stunden zeigte sie aber keine Reue.