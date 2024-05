Das sagen Trierer Experten Verstörendes Sylt-Video: Wie verbreitet ist rechtsextremes Gedankengut in der Gesellschaft?

Tanzende Menschen in einem proppevollen Festzelt. Es läuft der 20 Jahre alte Partysong „L’amour Toujours“ von Gigi D‘Agostino, Die Feiernden grölen im Takt: „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus – döp dödö döp“. Passiert ist das an Pfingsten bei einem Schützenfest im niedersächsischen Löningen – also fast zur gleichen Zeit, als das verstörende Sylt-Video mutmaßlich entstanden sein soll. Auch Fans des Fußballclubs FC Saarbrücken sollen Rassismus-Gesänge auf den bekannten Partyhit angestimmt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.