Nach Tunnelbrand auf der A60: Ein Fahrstreifen gesperrt

Mainz Nach einem Fahrzeugbrand in einem Tunnel ist auf der Autobahn 60 am Freitagmorgen ein Fahrstreifen weiter gesperrt. Die Sperrung im Tunnel Mainz-Hechtsheim in Fahrtrichtung Bingen werde voraussichtlich noch bis in den Vormittag andauern, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Freitagmorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa