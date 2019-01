später lesen Nach Überfall auf Taxifahrer: Polizei nimmt zwei Männer fest FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Nach dem Überfall auf einen Taxifahrer in Trier hat die Polizei die beiden Täter geschnappt. Einer von ihnen habe den Taxifahrer am Abend des 20. Dezember mit einem Messer bedroht und Geld verlangt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa