Kaiserslautern Nach Unfällen und Verfolgungsjagd: Mann festgenommen

Bei einer Reihe an Verkehrsunfällen inklusive einer Verfolgungsjagd in Kaiserslautern ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, hatte ein Mann mit seinem Auto mehrere Unfälle verursacht. Den Beamten zufolge beschädigte der 45-Jährige zunächst um den Messeplatz herum mehrere Fahrzeuge. Zeugen beobachteten weitere Sachschäden, als der Mann Richtung Altstadt fuhr.