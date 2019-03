später lesen Nach Untreue-Urteil: Homburger OB vom Dienst suspendiert Teilen

Twittern

Teilen



Rund fünf Wochen nach seiner Verurteilung wegen Untreue ist Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) vorläufig suspendiert worden. Das Landesverwaltungsamt habe ihn am Mittwoch vorläufig des Dienstes enthoben, teilte das saarländische Innenministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. dpa