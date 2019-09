Nach Verbot von Zweitlotterie ist Angebot weiter zugänglich

Lottokugeln liegen in einem Koffer. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Koblenz/Gibraltar Das deutschsprachige Internetangebot der sogenannten Zweitlotterie Lottohelden ist trotz Verbots für Rheinland-Pfälzer weiterhin zugänglich. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hatte im Juli entschieden, dass Zweitlotterien keine Lotterien im Sinne des deutschen Glücksspielstaatsvertrages sind.

Lotto Rheinland-Pfalz hatte den Anbieter mit einer Lizenz aus Malta erfolgreich verklagt. Das Unternehmen betonte, es biete eine legale Lotterie an. Bestimmte Einschränkungen im Glücksspielstaatsvertrag verstießen gegen EU-Recht. Das OLG stufte indes in dem Berufungsverfahren Lottohelden nur als Wettanbieter ohne Einfluss auf Lottoergebnisse ein.

Was passiert künftig hiesigen Kunden von Lottohelden? Lotto Rheinland-Pfalz teilt mit: „Nach einer in der Literatur vertretenen Rechtsauffassung kann die Teilnahme an Schwarzen Lotteriewetten strafbar sein. Die Entscheidungen über mögliche strafrechtliche Maßnahmen obliegen aber allein den Strafverfolgungsbehörden.“