Nach dem Verkehrsunfall mit zwei Toten in der Nähe von Montabaur dauern die Ermittlungen an. Möglicherweise sei der Wagen bei nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. dpa