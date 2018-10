später lesen Nach Versteckspiel: Eltern finden Dreijährigen nicht FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Ein dreijähriger Junge hat sich in Kaiserslautern so gut vor seinen Eltern versteckt, dass erst die Polizei kommen und ihn finden musste. Die Eltern hatten am Sonntag die Ermittler alarmiert, weil ihr Sohn aus Haus und Garten verschwunden war. dpa