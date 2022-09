Wetter : Nach Wolken und Regen zum Wochenstart wieder Sonne

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Nach einem Wochenende mit viel Regen, Schauern und teilweise auch Gewittern zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Start in die neue Woche wieder freundlicher. Am Montag wird es nach Auflösung morgendlicher Nebel- und Hochnebelfelder zunehmend sonnig, nur dünne Schleierwolken und im Tagesverlauf wenige Quellwolken werden am Himmel zu sehen sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Niederschläge sind nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 26 Grad, in Hochlagen wird es mit 21 Grad nicht ganz so warm.

Am Dienstag ziehen von Westen immer mehr Wolken auf, die gebietsweise Regen bringen. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad, am Oberrhein und im Saarland örtlich sogar auf 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist verstärkt mit Regen zu rechnen, teils auch mit Gewittern.

